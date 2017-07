„Wir haben noch nie so ein Ausmaß an Hass und Gewalt erlebt“, so Polizeisprecher Timo Zill gegenüber Bild Daily Spezial.

#G20HAM17

Pressemeldung von 04:17 Uhr zum Einsatzgeschehen in der Nacht auf den 8. Julihttps://t.co/BlSqnG7ZC8 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8. Juli 2017

​Angaben der Ordnungskräfte zufolge wurden insgesamt während der Ausschreitungen 197 Beamte verletzt.

​In der Nacht wurden Medienberichten zufolge zahlreiche Geschäfte geplündert und Autos mit Molotowcocktails in Brand gesetzt. Zu besonders schweren Vorfällen sei es im Schanzenviertel gekommen.

​„Ich bin entsetzt und sprachlos darüber“, sagte ein Ladenbesitzer, dessen Geschäft zerstört wurde.

​Die Polizei versuchte, mit Wasserwerfern, Tränengas und gepanzerten Fahrzeugen den Randalierern zu begegnen. Stundenlang gab es jedoch keinen Erfolg.

Heftige Krawalle, geplünderte Geschäfte und viel Zerstörung. Das Hamburger Schanzenviertel am frühen Samstagmorgen. #G20 (sbr) pic.twitter.com/4M1nRptHwQ — dpa (@dpa) 8. Juli 2017

​Die Bewohner des Viertels hätten sich von den Chaoten distanziert und ein Ende des gewalttätigen Vorgehens gefordert. Unter anderem hätten sie die vermummten Demonstranten aufgefordert, endlich ihre Gesichter zu zeigen. Viele hätten die Lage in Hamburg mit einem Bürgerkrieg verglichen.

​Währenddessen versuchte der Sender N24 am Freitagabend, gleichzeitig von den Protesten und den G20-Veranstaltungen zu berichten. Was dabei rauskam, in diesem Video:

​Laut dem Hamburg-Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Jan Reinecke, fordert die Lage die Hamburger Polizei bis aufs Äußerste und wird noch lange nicht unter Kontrolle sein.

„Die Politik trägt die alleinige Verantwortung für die zahlreichen verletzten Polizeibeamten und die Zerstörung in der Stadt. Hamburg hätte niemals Austragungsort des G20-Gipfels sein dürfen“, sagte er gegenüber Spiegel Online.

