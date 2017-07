Rekordtemperaturen und heiße Winde verwandelten die Westküste der USA demnach geradezu in ein Feuerinferno. An den Gebirgsausläufern der Sierra Nevada nördlich von Sacramento habe allein ein Feuer zehn Häuser zerstört und 800 Hektar Wald vernichtet. 4000 Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden, weitere 7400 seien bereit, im Ernstfall ihre Häuser zu verlassen.

Vegetation Fire-#WhittierFire- A US Forest Service firefighter surveys flames as they continue to burn along Highway 154 near Cachuma Lake. pic.twitter.com/BXDbYKcJUt — SBCFireInfo (@EliasonMike) 9 июля 2017 г.

​Ein Feuer im Bezirk Santa Barbara verdoppelte seinen Umfang im Laufe der Nacht auf rund 2300 Hektar. Wegen des Brandes mussten 3600 Menschen evakuiert worden. Laut früheren Berichten waren 150 Menschen, darunter 90 Kinder, temporär in einem Sommerlager blockiert gewesen.

Vegetation Fire- #WhittierFire- Flames advance eastward near Highway 154 east of Cachuma Lake. pic.twitter.com/6sbh6acPMA — SBCFireInfo (@EliasonMike) 9 июля 2017 г.

​Die Brände waren am Wochenende ausgebrochen und wurden von heißen, trockenen Winden weiter angefacht. Fast der gesamte Süden Kaliforniens ächzt derzeit unter Rekordtemperaturen. In Los Angeles war es zuletzt 1954 so heiß wie am Samstag. Im Vorort Woodland Hills wurden 42,8 Grad gemessen – und damit der Rekord von 2006 gebrochen.