Deutschland: Hunderte Straftäter gingen G20-Grenzkontrollen ins Netz

Bei den zeitweiligen Grenzkontrollen vor dem G20-Gipfel wurden demnach bis Samstagmitternacht insgesamt 673 offene Haftbefehle für Straftaten vollstreckt, die aber nicht mit dem G20-Treffen in Zusammenhang stehen.

Die Kontrollen, die am 12. Juni eingeführt worden waren, um potenzielle Gewalttäter an der Einreise zu hindern, sollen noch bis Dienstag in Kraft bleiben.

Hamburg war wegen der schlimmsten Krawalle in Deutschland seit Jahrzehnten drei Tage und drei Nächte im Ausnahmezustand. Insgesamt waren mehr als 20.000 Polizeibeamte im Einsatz, rund 500 von ihnen wurden teils schwer verletzt.

„Deutschlands Bild in der internationalen Öffentlichkeit wird durch die Ereignisse in Hamburg schwer in Mitleidenschaft gezogen“, sagte in diesem Zusammenhang der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel gegenüber der „Bild am Sonntag“.