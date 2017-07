„Putin spricht bei den Gesprächen ,im Stehenʻ meistens selbst Englisch. Wenn er Verhandlungen oder ein offizielles Treffen hat, kommuniziert er natürlich unter Beteiligung von Dolmetschern, obwohl er fast perfekt Englisch versteht und manchmal sogar den Dolmetscher korrigiert“, sagte Peskow.

„Für die Dolmetscher ist das immer ein Krisenmoment, ich habe selbst auf höchster Ebene übersetzt, deswegen weiß ich, was für ein Stress das ist“, so der Kreml-Sprecher gegenüber dem russischen TV-Sender Rossija 1.

Am Freitag und Samstag hatte das G20-Gipfeltreffen in Hamburg stattgefunden, in dessen Rahmen Russlands Präsident Wladimir Putin viele bilaterale und informelle Gespräche führte.