US-Experten geben Horrorprognose für Nahen Osten

In der im Journal of Quaternary Science veröffentlichten Studie heißt es, dass gleißende Sonne, fehlende Gewitter und Orkane das Klima in der Region Jahrhunderte lang prägen werden. Der Studie liegt eine Analyse der Zusammensetzung von etwa 130.000 Jahre alten Stalagmiten in der Höhle Qaleh Kord im Nordwesten des Irans zugrunde.