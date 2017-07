Umfrage: Die erotischste Politikerin Deutschlands heißt…

Nein, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zwar die mächtigste aber nicht die attraktivste Politikerin in Deutschland. Sie habe es sogar nicht in die Top 10 geschafft und sei nur auf dem 11. Platz gelandet. Mit diesem Ergebnis dürfte sie wohl nicht zu sehr enttäuscht sein, denn auf dem 1. Platz ist schließlich auch eine CDU-Frau zu sehen, und zwar Jana Schimke. Für sie soll ein Drittel der Männer gestimmt haben, die an der Umfrage teilgenommen hatten.

Auf Platz zwei landete die Fraktionschefin der „Linken“, Sahra Wagenknecht. Die dritterotischste Politikerin Deutschlands heißt Katrin Albsteiger von der CSU.

In die Top 10 schafften es laut „Express“ auch Michaela Noll (CDU), Agnes Krumwiede (Grüne), Manuela Schwesig (SPD), Gitta Connemann (CDU), Nicole Gohlke (Linke), Julia Klöckner (CDU), Frauke Petry (AfD). Also noch ein Grund für Merkels Freude, dass insgesamt vier Parteigenossinnen deutsche Männerherzen gewonnen haben.