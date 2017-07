US-Soldat wegen mutmaßlicher IS-Unterstützung festgenommen

Der 34 Jahre alte Erik Kang wurde der Meldung zufolge bereits am Samstag von einer Spezialeinheit des FBI festgenommen. Er habe versucht, militärische Dokumente an den IS weiterzugeben sowie den Terroristen Ausbildung anzubieten. Zudem soll der Mann die IS-Kämpfer finanziell unterstützt haben.

Die Bundespolizei und die Armee haben laut Reuters über ein Jahr lang gegen ihn ermittelt. Das FBI gehe davon aus, dass der Soldat allein gehandelt hat.