Syrien: US-Koalition bombardiert Wohnhäuser in Provinz Al-Hasakah

Syrien: Zwölf Tote bei Luftangriff von US-geführter Koalition

„Die Kampfjets der Koalition führten einen Luftschlag auf Wohnhäuser in der Siedlung Kinkisch Dschabur südlich der Stadt Al-Shaddadah in der Provinz Al-Hasaka“, so die Agentur.

Sechs Menschen kamen demnach ums Leben, darunter zwei Frauen. Zu den Verletzten gibt es bislang keine Angaben.