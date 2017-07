Darum kamen zwei US-Aufklärungsjets erstmals in die Ukraine

„Am 11. Juli sind gleich zwei neueste US-Aufklärungsjets vom Typ P-8 Poseidon zu dem Manöver eingetroffen. Das ist der erste Besuch einer solchen Technik nicht nur in Odessa, sondern auch in der Ukraine. An allen bisherigen Übungen ‚Sea Breeze‘ waren nur Aufklärungsflugzeuge P-3 Orion beteiligt, die seit kurzem außer Dienst gestellt und durch Poseidon ersetzt werden“, heißt es.

Die ukrainisch-amerikanische Militärübung „Sea Breeze” hatte am Montag im Süden der Ukraine begonnen.

© AFP 2017/ FELIX GARZA / US NAVY US-Kriegsschiffe in ukrainische Gewässer eingelaufen

Zuvor war mitgeteilt worden, dass an der Marineübung Militärs aus Belgien, Bulgarien, Kanada, Frankreich, Georgien, Griechenland, Italien, Litauen, Moldawien, Norwegen, Polen, Rumänien, der Türkei, Schweden, der Ukraine, Großbritannien und den USA teilnehmen. Die Amerikaner setzen neben den Raketen-Kreuzern Hue City und Carney das U-Boot-Patrouillenflugzeug P-8A Poseidon sowie Einheiten der US-Navy ein — insgesamt etwa 800 Militärs.

Von ukrainischer Seite her sind etwa zehn Grenzschutzschiffe und —kutter im Einsatz.

Das Flugzeug Р-8 Poseidon ist ein neues Seefernaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug, das seit 2013 statt des alten Aufklärungsflugzeugs P-3 Orion im Dienst der US-Armee steht.