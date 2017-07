Die Stadtverwaltung stellt zusätzlich Staatsmittel für die Rattenbekämpfung in drei Bezirken bereit, die von diesen Nagetieren am stärkten befallen sind. Das sind der nördliche Teil von Brooklyn, der südliche Teil von Manhattan sowie das Westliche Bronx.

„Wir lehnen es ab, Ratten als normalen Teil des Lebens in New York wahrzunehmen“, sagte De Blasio gegenüber Sputnik.

Im Rahmen der Rattenbekämpfung in der Stadt werden Müllkörbe durch eiserne Mülltonnen ersetzt, die Fußböden in den Kellerräumen von alten Häusern mit Beton belegt und mehrere Hundert Abfallpressen beschafft. Darüber hinaus werden in der Stadt bestimmte Tageszeiten für die Müllabfuhr und neue Regeln für die Müllverwertung festgelegt.