© Sputnik/ Boris Kudoyarow Entschädigung für Opfer der Leningrad-Blockade: Lawrow spricht in Berlin von Ungerechtigkeit

Lawrow sprach am Donnerstag auf Einladung der Körber-Stiftung in Berlin zum Thema „Russland und die EU in einer sich verändernden Welt“.

Während der Veranstaltung sagte die Moderatorin, ihr sei bekannt, dass Lawrow gern in seiner Freizeit Gedichte schreibe. „Wenn Sie ein Gedicht über die Beziehungen Russlands zur Europäischen Union schreiben würden, wie würden Sie dieses betiteln?“, fragte sie den Außenminister.

„Es könnte ein nicht sehr anständiger Reim werden, deshalb werde ich (auf eine Antwort – Anm. d. Red.) verzichten“, scherzte Lawrow.