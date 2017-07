Japan: Niederschläge verursachen die Evakuierung einer ganzen Stadt

Innerhalb nur einer Stunde waren NHK zufolge im Raum der Stadt 120 mm Niederschläge gefallen. Der Wetterdienst warnte in diesem Zusammenhang vor einer Überschwemmung der Stadt und vor Erdrutschgefahr. Starkregen und Hochwasser bedrohen auch die Stadt Komaki.

Bis zum 13. Juli habe das Hochwasser in der Präfektur Aichi bereits 29 Opfer gefordert, weitere 20 Personen seien als vermisst gemeldet.

Die starken Niederschläge sollen in der Region in der vergangenen Woche eingesetzt haben. In der Präfektur Fukuoka seien durch Erdrutsche die Straßen blockiert und mehrere Ortschaften von der Außenwelt abgeschlossen, berichtet NHK.