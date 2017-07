Zwei deutsche Frauen unter Opfern der Hurghada-Messerattacke

„Im Hotel Zahabia wurden zwei deutsche Staatsbürgerinnen getötet. Anschließend ging der Mörder ins Hotel El Palacio über und verletzte eine Russin mit dem Messer. Sie ist am Leben, befindet sich aber zurzeit in einem schweren Zustand im Krankenhaus“, so die Quelle.

© Sputnik/ Oleg Lastochkin Tote und Verletzte bei Messerangriff in ägyptischem Hotel

Der Angreifer soll unter anderem zwei Bürger Armeniens und einen Tschechen verletzt haben.

Zuvor am Freitag wurde berichtet, dass mindestens sechs Menschen bei einer Messerattacke in Hurghada verletzt worden seien. Die Agentur Reuters meldete zwei Todesopfer, bei denen es sich um ukrainische Touristen gehandelt haben soll.

Dem ägyptischen Innenministerium zufolge wurde der Angreifer festgenommen und wird verhört. Sein Motiv sei bislang nicht bekannt.

Ein örtliches Nachrichtenportal berichtete, der Mann leide an einer psychischen Erkrankung. Laut den Ermittlern schwamm der Täter von einem nahe gelegenen öffentlichen Strand zu dem Hotel.