Terror stoppt die Deutschen nicht: 1.600 Touris in Hurghada gelandet

„1.600 Touristen aus Deutschland sind mit acht Flugzeugen aus verschiedenen Städten gerade einen Tag nach dem Angriff auf Touristinnen auf einem Hotelstrand des Badeorts gekommen“, geht aus der Meldung hervor.

Zuvor wurde berichtet, dass der Messer-Angreifer, der am Freitag in einem Hotel im ägyptischen Hurghada mindestens vier Menschen verletzt und zwei deutsche Frauen getötet hat, im Auftrag der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) gehandelt haben soll.

Demnach soll der Mann mit den Extremisten über das Internet in Kontakt gestanden und von ihnen die Aufgabe erhalten haben, Ausländer zu attackieren.

Laut dpa handelt es sich bei dem Täter um einen Studenten aus dem Norden Ägyptens. Er wurde am Freitag kurz nach seiner Tat festgenommen.