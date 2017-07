Jungvermählte Abgeordnete in Brasilien nach Trauung mit Eiern beworfen - VIDEO

Der Vorfall ereignete sich demnach in Curitiba, der Verwaltungshauptstadt von Parana. An diesem Tag hatten sich Hunderte Demonstranten vor der Kirche versammelt. Wegen dieser Eier-Attacke habe sich Barros genötigt gesehen, in einem gepanzerten Auto den Ort des Geschehens zu verlassen.

Bei der kirchlichen Trauung der 25-jährigen Abgeordneten soll die politische Elite zugegen gewesen sein, darunter ihr Vater Ricardo Barros — Minister für Gesundheitswesen, ihre Mutter Cida Borghetti — Vize-Gouverneurin des Bundesstaates Parana, sowie 30 Mitglieder des brasilianischen Nationalkongresses.

Wie berichtet wird, haben die Demonstranten an Barros gerichtete Beleidigungen und Losungen gerufen. Die Jungvermählte hat die Vertreter des linken politischen Spektrums dafür verantwortlich gemacht. Eigenen Worten zufolge sei sie angegriffen worden, weil ihre Familie den Präsidenten Michel Temer unterstützt, gegen den Vorwürfe wegen Korruption erhoben werden..

Temer hatte am 12. Mai 2016 für die Zeit der maximal sechsmonatigen Suspendierung von Präsidentin Dilma Rousseff die Regierungsgeschäfte übernommen. Nachdem der Senat endgültig für die Amtsenthebung Rousseffs in einer Abstimmung befunden hatte, wurde Temer am 31. August 2016 Präsident Brasiliens und bildete eine liberal-konservative Regierung.