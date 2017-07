Forderung nach Rechtsentzug für WM-2022 in Katar entpuppt sich als Fake

„Die Mitarbeiter von The Local haben den Artikel nicht geschrieben und nicht (von der Seite – Anm. d. Red.) entfernt und können keine Verantwortung für die Ansprüche in Bezug darauf tragen. Unsere Ermittlung zeigt zurzeit, dass der Artikel auf einer gefälschten Seite erschien, die wie The Local aussah, und niemals auf der echten Seite erschien“, sagte einer der Gründer des Nachrichtenportals James Savage.

Zuvor hatte Reuters unter Berufung auf The Local mitgeteilt, dass Saudi-Arabien, die VAE, Bahrain, Ägypten, der Jemen und Mauretanien nach dem Abbruch der Beziehungen zu Katar forderten, Doha das Recht auf die Austragung der Fußball-WM 2022 zu entziehen. Ansonsten drohten sie mit einem Boykott.

In einem diesbezüglichen Schreiben behaupteten die arabische Länder, Katar werde die WM angeblich nicht auf dem entsprechenden Niveau durchführen und für Sicherheit der Fans sorgen können, da dieses Land ihrer Ansicht nach als „Unterschlupf für Terroristen“ diene, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino laut der Agentur Reuters.