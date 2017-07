Ukrainische Extremisten bringen Menschenopfer auf Heidenart dar - Donezker Volkswehr

Wie Bassurin unter Hinweis auf Aufklärungsangaben sagte, haben Soldaten der 57. Grenadierbrigade mot. der ukrainischen Armee, die früher dem „Rechten Sektor“ angehört hatten, in einem Waldgebiet bei der Wohnsiedlung Perwomaiskoje einen Opferaltar für den heidnischen Gott Perun gebastelt und dort einen Mann getötet. Der Unglückliche hatte bis dahin als vermisst gegolten.

Bassurin sagte ferner, in der ukrainischen Armee nehme die Zahl der Soldaten zu, die die Teilnahme an den Kampfhandlungen in der Region Donbass verweigern würden.