Syrien: Gasfeld Arak wieder in Betrieb – VIDEO

Dank den dringenden Reparaturmaßnahmen auf dem Gasfeld Arak, das 40 Kilometer östlich von Palmyra in der syrischen Provinz Homs liegt, ist die Arbeit der Gasverarbeitungsinfrastruktur in Syrien wiederaufgenommen worden, teilte der syrische Minister für Erdöl, Ali Ghanem, gegenüber Sputnik mit.

Das mit Bodenschätzen reiche Feld wurde als letztes von den Terroristen im Wüstenteil Syriens befreit. Die IS-Kämpfer hatten das Gasverarbeitungswerk stark zerstört, weil sie das Gas nie genutzt hatten. Der Ölkomplex ist in einem besseren Zustand: Die Terroristen handelten aktiv mit Erdöl und zerstörten Ölfelder und Pipelines nur beim Rückzug.

„Arak ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in Syriens Förderungsbranche, der in letzter Zeit von den Terroristen befreit wurde. Die syrische Regierung hat dorthin sofort Reparaturdienste für den Aufbau der zerstörten Gasförderlinien und die Aufnahme ihrer Arbeit geschickt“, so Ali Ghanem.

Derzeit werden auf dem Feld Arak mehr als 300.000 Kubikmeter Gas gefördert. Dieser Brennstoff soll die Energie- und Wirtschaftslage im Land verbessern.