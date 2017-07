Rekordkälte in Argentinien forderte bereits mehrere Tote

In der argentinischen Stadt Bariloche hat man die tiefste Temperatur in der Beobachtungsgeschichte aufgezeichnet, berichten Meteorologen. Es gibt Nachrichten über sieben Kältetote.

Laut dem Wetterdienst fiel die Lufttemperatur bis auf minus 25,4 Grad Celsius, gefühlt waren es minus 29. Die Gegend bedeckt eine 50 Zentimeter hohe Schneeschicht, meldet die Agentur RBK.

Die Zeitung „Le Nacion“ berichtet über mindestens vier Opfer der Kältewelle in Argentinien. Zwei Menschen starben in der Provinz Neuquen, weil sie draußen eingeschlafen waren. Eine Frau erfror in der Provinz Misiones; ein Toter wurde in seinem eigenen Haus gefunden, wo nur plus ein Grad Wärme war. Außerdem erstickten zwei Menschen in den Städten Cordoba und La Plata bei dem Versuch, sich zu erwärmen. Die Agentur RIA Novosti meldet bereits sieben Opfer.

Den argentinischen Meteorologen zufolge handelt es sich um die schlimmste Kältewelle seit 1963, als in Bariloche minus 21,1 Grad unter null gemessen wurden.