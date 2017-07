Kusturica gibt Konzert auf Krim – und will dort neuen Film drehen

Der Filmregisseur bestätigte zudem in einer Videobotschaft, dass er am 23. Juli in Jalta ein einziges Konzert mit seiner Band „The No Smoking Orchestra“ geben wird.

„Hi. Ich bin Emir Kusturica, ich komme nach Jalta, wir werden am 23. Juli in (der Konzerthalle – Anm. d. Red.) ‚Jubileijnij‘ ein Konzert spielen“, sagte Kusturica auf Russisch. Das Video verbreitete die Agentur Inconcert.