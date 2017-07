Sichere Heimkehr: Syrische Armee befreit Latakia von schwerzugänglichen Minen – VIDEO

Zuvor waren die Stellungen der syrischen Armee, Dörfer und Getreidefelder von den Minen der Terroristen geräumt worden. Nun werden schwerzugängliche Orte im bergigen Gelände der Provinz entmint.

Die Minenräumung begann im Dorf Ghamam im zentralen Teil der Provinz und soll in Richtung der Berge al Tarkaman fortgesetzt werden. Mithilfe moderner Technik wird jeder Fußbreit sorgfältig untersucht. Die Minenräumer finden Sprengsätze in Felsenspalten und zwischen Bäumen. Auf den Höhenwegen werden zudem viele im Boden verscharrte Panzerminen geräumt. Die aufgefundenen Minen werden danach in tiefen Gruben gesprengt.

Dank den Minenräumarbeiten der syrischen Armee können immer mehr Menschen in ihre Häuser zurückkehren.