Mann schläft und Frau landet mit seinem Schnarchen einen Hit [VIDEO]

Eine Lateinamerikanerin hat nach eigenen Angaben vier Jahre lang gewissenhaft das Schnarchen ihres Mannes aufgezeichnet. Vier lange Jahre, in denen sie anscheinend in jeder Situation die Handykamera einschaltete, um die inzwischen wertvollen Geräusche für die Nachwelt zu dokumentieren. Ob im Bett, im Korbstuhl, im Auto, auf der Gartenbank oder auf dem Erdreich – überall schien der Mann vor allem mit Schlafen und Schnarchen beschäftigt gewesen zu sein. Diese wertvollen Augenblicke aus dem gemeinsamen Eheleben montierte die Frau mit technischer Unterstützung ihres Neffen zu einem Video, das viral geworden ist und in wenigen Tagen knapp eine halbe Million Klicks gesammelt hat:

Was zur Popularität des Schnarch-Remixes sicherlich beigetragen haben dürfte: Er ist angelehnt an den berühmten Song „Despacito“ von Luis Fonsi, der ein weltweiter Hit geworden ist und auf Youtube mit über sage und schreibe zweieinhalb Milliarden Klicks glänzen kann. Der Originalsong zum Vergleich:

„Despacito“ bedeutet zu Deutsch in etwa „Immer mit der Ruhe“ und es scheint, als hätte der Mann die Botschaft des Lieds sogar besser getroffen als Luis Fonsi im Original. Was die Klickzahlen angeht, kann er sich allerdings noch nicht mit der Größe aus der Musikindustrie messen: Knapp eine halbe Million hat sein Schnarchen ihm bisher eingebracht – für ein Spaßvideo aber eine beachtliche Leistung.

Valentin Raskatov