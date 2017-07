Wahrheit zum Rechtsrock-Konzert landet im Netz: Die Gründe der Polizisten – Satire

In Themar in Thüringen hatten auf einem Rechtsrockkonzert frakturübersäte Gestalten mit glänzenden Glatzen und Hang zu Tätowierungen den Hitlergruß verrichtet, ohne dass die Polizei darin so etwas wie „verbotene Gesten“ und „Volksverhetzung“ erblickt und interveniert hätte. Deshalb gibt es jetzt Ärger. Aber die Kritik am Arm des Gesetzes hat vielleicht nichts mit einer stillen Sympathie des Beamten mit dem emporgereckten Arm der Rechten zu tun, wie die folgende wahrheitsgetreue Abbildung zeigt:

Zum Beispiel war da doch erst vor kurzem der G20-Gipfel und viele Beamte sind noch am Boden zerstört und teilweise auch vom (eigenen) Reiz-Gas immer noch geblendet unterwegs – da können sie ja nicht einmal Schwarz und Weiß unterscheiden, geschweige denn Kratzen am Kopf und Hitlergruß. Oder die Technik, dieses ursprünglich als Hilfsmittel gemeinte Brimborium, das irgendwann überhandgenommen hat und aus uns die „Generation Konzentrationsschwäche“ gemacht hat – kann da eigentlich wirklich jemandem zugemutet werden, durchwegs bei der Sache zu sein? Und schließlich die kleinen Tätigkeiten, die im entscheidenden Augenblick dazwischenkommen können, versinnbildlicht durch das Zubinden des Schuhs.

Insgesamt lässt sich zu den Polizisten, die ja sonst alles im Griff haben sollen, sagen, dass sie auf der wahrheitsgetreuen Karikatur zwar eine komische, aber doch menschlich verständliche Truppe abgeben.

Wladimir W. Wahnowitz