Bürgermeister entschuldigt sich für Plakat gegen „verdammte Touristen“ - VIDEO

Die Urlauber in Mauguio Carnon , unweit der Stadt Montpellier in Südfrankreich, sollen am Sonntag ein kleines Flugzeug am Himmel gesehen haben, das ein Plakat mit der Aufschrift "Go home fucking tourists" (Dt. „Geht nach Hause, verdammte Touristen“) hinter sich her gezogen habe. Darauf soll ein anderes Flugzeug mit dem gleichen Text auf Spanisch gefolgt sein.

Diese Botschaft an die Touristen habe sich als ein Scherz des französischen Witzbolds Remi Gaillard erwiesen. Er postete ein Video auf YouTube mit der Vorbereitung zu der Aktion.

Nicht allen schien aber der Streich gefallen zu haben. Bürgermeister Bourrel bezeichnete ihn als „erschütternd“ und versicherte potentiellen Touristen via Twitter, das sie in diesem Sommer in Mauguio Carnon willkommen seien.