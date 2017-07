Rekordfund: Hamburger Zoll zeigt Kokain für 800 Millionen Euro - FOTO

Der Hamburger Zoll hat am Donnerstag unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen einen Rekordfund von Kokain im Wert von 800 Millionen Euro präsentiert.

3,8 Tonnen Kokain waren noch im April und Mai im Hamburger Hafen beschlagnahmt worden. Zwei Sendungen sind laut dem Zoll mit Schiffen aus Paraguay in mit Holzkohle beladenen Containern gekommen. Die dritte wurde in einem riesigen Futter-Container aus Uruguay entdeckt.

© AFP 2017/ DPA/Christian Charisius SEK-Offizier vor dem Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen

Das Rauschgift war in Südamerika in handliche Pakete eingeschweißt und dann in große Sporttaschen verpackt worden.

Alles sollte über Deutschland nach Belgien gebracht werden.

Das Kokain hat einen Reinheitsgehalt von 85 bis 90 Prozent und würde auf dem Schwarzmarkt etwa 800 Millionen Euro kosten. Noch am Donnerstag soll das Rauschgift an einem geheimen Ort verbrannt werden.