Gewitter toben über Deutschland - VIDEO

Im Süden und im Westen Deutschlands ist es zu heftigen Unwettern gekommen. In Nordrhein-Westfalen ist eine Frau von einem umstürzenden Baum getötet worden. Stürme und Starkregen führten zu Flugzeugverspätungen und Zugausfällen. In vielen Regionen entstanden Brände nach Blitzeinschlägen in der Nacht, wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstag melden.