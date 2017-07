Frontmann von Linkin Park begeht Selbstmord - Medien

Der Sänger der US-Band Linkin Park Chester Bennington ist tot. Er hat offenbar Selbstmord begangen. Dies berichtet am Donnerstag das Portal "TMZ" unter Berufung auf die Polizei.

Der Musiker soll sich erhängt haben. Seine Leiche soll am Donnerstag in einem Haus in der Nähe von Los Angeles aufgefunden worden sein.

Bennington wurde 41 Jahre alt, war mehrmals verheiratet und hat sechs Kinder. In der Vergangenheit hatte er immer wieder Probleme mit Alkohol- und Drogenkonsum. In der Kindheit soll er von einem Mann sexuell missbraucht worden sein, wonach er oft Selbstmordgedanken gehegt haben soll.

Heute ist der Geburtstag eines engen Freunds von Bennigton — Chris Cornell, des Sängers der Band Soundgarden. Er hatte sich im Mai ebenfalls erhängt, Bennigton war bei der Beerdigung anwesend.