Vitali Klitschkos Sohn verweigert Interview auf Ukrainisch – VIDEO

Der Anlass für das Video war der 46. Geburtstag des Ex-Boxweltmeisters im Schwergewicht Vitali Klitschko. Er sprach mit Journalisten über seinen Sohn.

„Er hat in Amerika, dann in Deutschland gelernt, jetzt in Großbritannien, aber sein Herz bleibt in der Ukraine“, so Klitschko.

Als die Journalistin aber Egor Klitschko auf Ukrainisch anzusprechen versuchte, antwortete der 17-Jährige zuerst „Keine Kommentare“ auf Englisch und dann „Entschuldigung“ auf Russisch und ging weg.