Defekte Kaffeemaschine zwingt Lufthansa-Flugzeug zur Landung auf Zypern

Lufthansa-Maschine konnte nicht in heißem Irak landen

Der Flug mit der Nummer LH 608 startete demnach am Nachmittag in München und hatte das Ziel Riad (Saudi-Arabien). Der Airbus mit 186 Fluggästen an Bord sei allerdings in Larnaka (Zypern) gelandet, weil die Crew einen undefinierbaren Geruch wahrgenommen habe. Grund sei eine defekte Kaffeemaschine gewesen.

Am Donnerstag war mitgeteilt worden, dass wegen zu großer Hitze am Zielort ein Lufthansa-Airbus A320 von Frankfurt am Main nicht in der irakischen Stadt Erbil habe landen können.