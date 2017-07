USA: Armstrongs Mondgestein-Beutel versteigert

Ein Beutel für Mondgestein des US-Astronauten Neil Armstrong ist in New York für rund 1,8 Millionen Dollar versteigert worden, wie internationale Agenturen melden.

Die Tasche von Neil Armstrong, in der nach der Mondlandung 1969 erstmals Proben zur Erde gebracht worden waren, kam demnach beim Auktionshaus Sotheby's in New York für 1,8 Millionen Dollar (rund 1,5 Millionen Euro) unter den Hammer. Geschätzt worden war sie auf zwei bis vier Millionen Dollar.

Ende August 2016 war mitgeteilt worden, dass die US-Raumfahrtagentur Nasa versehentlich die Tasche verkauft habe. Die Tasche sei infolge eines „technischen Fehlers“ für lediglich 995 US-Dollar (umgerechnet etwa 890 Euro) an Nancy Carlson aus dem US-Bundesstaat Illinois verkauft worden. Die Nasa erfuhr laut Sky News von dem Fehler erst, als die Frau die Tasche zurückschickte, um ihre Echtheit bestätigen zu lassen.

1969 hatten die US-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Rahmen der Apollo-11-Mission als erste Menschen den Mond betreten.