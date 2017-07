Skandal in Kiewer Metro: Russischer Aggressor entdeckt

Ein Passagier der Kiewer U-Bahn hat sich über ein Werbungsposter beschwert, auf dem angeblich eine Russland-Flagge zu sehen war. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch auf dem Poster um eine Flagge Frankreichs, erläuterte eine Sprecherin der Metro.

Ihr zufolge hat der Passagier die Zeit gefunden, seine Beschwerde handschriftlich auf zwei Seiten zu äußern. Zeit zum Überprüfen seiner These habe der Ukrainer jedoch nicht gefunden.

„Ich kann mich sehr gut an dieses Poster erinnern. Und ich denke daran, wie ich korrekt diesem Mann antworten kann, dass es sich um die Flagge Frankreichs handelt. Das Traurigste ist, der Mensch hatte Zeit, um zwei A4-Seiten von Hand zu schreiben, aber keine zwei Minuten, um nachzudenken und zu überprüfen. Traurig“, so die Sprecherin in einem Facebook-Post.

Der Passagier habe mitgeteilt, so die Frau weiter, das Poster sei eine „Megaprovokation“.

„Und dann folgten noch lange Erläuterungen über die politische Lage im Land bis hin zur Sexualorientierung der Beamten“, so die Metro-Sprecherin.