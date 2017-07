Putin verrät sein Pseudonym aus Zeiten der Geheimdienstschule

„Wie Ihnen bekannt ist, habe ich meine Arbeit in den Behörden der Auslandsaufklärung begonnen. Damals habe ich notwendigerweise technologische Pseudonyme genutzt. Als ich an der Geheimdienstschule war, hatte ich das Pseudonym Platow“, erläuterte Putin am Freitag in einem Gespräch mit Schülern des Bildungszentrums Sirius in Sotschi.

© Sputnik/ Sergej Guneew Böser Putin auf dem Titelblatt: Der finstere Brauch westlicher Medien

Zurzeit, so der Präsident, sei es für ihn jedoch unangebracht, Pseudonyme zu nutzen.

„Ich würde mir natürlich keinen Nicknamen nehmen. Einfach unter meinem eigenen Namen. Übrigens, es wäre für alle normal. Warum sollte man sich hinter irgendeinem Pseudonym verstecken? Im Gegenteil, ich glaube, wenn ein Mensch etwas Würdiges macht, worauf er stolz sein kann, so sollte man sagen, wer es gemacht hat“, so Putin.