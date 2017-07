Putin erläutert seine Haltung zu sozialen Netzen

© Sputnik/ Aleksej Nikolskij Putin verrät sein Pseudonym aus Zeiten der Geheimdienstschule

„Ein harter Arbeitstag endet dermaßen spät, dass keine Zeit mehr für Instagram bleibt. Ich denke daran, wie ich am schnellsten ins Bett kommen kann. Ehrlich gesagt nutzen die Mitarbeiter meiner Behörde, der Administration natürlich sehr aktiv das Internet in allen seinen Formen, aber ich nutze es physisch nicht“, so der Staatschef in einem Gespräch mit Schülern des Bildungszentrums Sirius in Sotschi am Freitag.

Laut Putin gibt es „zahlreiche Accounts“ in seinem Namen, rund 5.000.

„Ich habe keinen Bezug zu keinem davon, damit das für Sie und andere Nutzer klar ist. Das, was dort in meinem Namen geschrieben wird, das bin ich nicht. Ich hoffe, sie schreiben dort nichts Schlimmes, aber jedenfalls bin ich das nicht.“