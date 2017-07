Afghanistan: Sohn des Taliban-Chefs sprengt sich in die Luft – Medien

Der Sohn des Anführers der radikalen Taliban-Bewegung Mullah Haibatullah Akhundzada, Abdur Rahman Khalid, hat sich am Donnerstag nahe einem Militärstützpunkt in der südafghanischen Provinz Helmand in die Luft gesprengt. Das teilte die Agentur Reuters am Samstag unter Verweis auf einen Taliban-Vertreter mit.