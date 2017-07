Britische Marineangehörige beschweren sich bei May über Pornodefizit

Zwei Angehörige der britischen U-Boot-Flotte haben sich bei Premierministerin Theresa May über die langsame Internetverbindung auf den Schiffen beschwert, berichtet die Zeitung The Sunday Times.

© AFP 2017/ DPA/Armin Weigel Pornos schauen mit Pfarrer: Früherer Domspatz erzählt SPUTNIK vom grauenhaften Alltag

Der Vorfall ereignete sich bei einem Empfang für Mitglieder der LGBT-Communities im Garten der Residenz Mays an der Downing Street in London. Die Besucher haben laut der Zeitung das Gespräch zweier Seeleute mit der Premierministerin gehört, in dem diese sich bei ihr über die langsame Netzverbindung auf den U-Booten beklagt haben.

Die beiden Marineangehörigen sollen die Regierungschefin gebeten haben, dieses Problem zu lösen. May wiederum soll versichert haben, man könne die Lage auf jeden Fall verbessern.

Einer der Marineangehörigen habe sich dafür bei ihr bedankt und anschließend gründlich erläutert, wozu die Seeleute ein schnelles Internet bräuchten.

„Das Problem besteht darin, dass wir Pornos nicht herunterladen können, und deshalb müssen wir diese vorher auf die Festplatte hochladen“, sagte er.

Nach dieser Offenbarung habe May sofort das Gespräch abgebrochen, so The Sunday Times.