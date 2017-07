Mossul: Sputnik-Korrespondentin gerät unter Beschuss

„Der Angreifer hatte ein Gewehr des Typs M16 und befand sich in einer Grundschule in einem kleinen Zimmer mit einem Loch im Dach“, so die Korrespondentin.

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis/File photo 40.000 Einwohner von Mossul zu Tode befreit - Medien

„Der Soldat hat fünf Schusswunden am Bein und Rücken erhalten, er verlor einen Finger“, erläuterte die Sputnik-Journalistin.

Ihrer Meinung nach war der Angreifer ein Scharfschütze. Die Frau und ihr Begleiter seien nach dem Vorfall von irakischen Anti-Terror-Gruppen in Sicherheit gebracht worden.