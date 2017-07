Pyrenäen: Bär jagt mehr als 200 Schafe über Klippe in den Tod

Über 200 Schafe sind gestorben, nachdem sie in den Pyrenäen über eine Felswand in den Tod gestürzt waren. Wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtet, waren die Tiere auf der Flucht vor einem Bären.

Die zahlenstarke Schafherde soll einem Bauern im französischen Couflens gehört haben. Die Kadaver seien jedoch am vergangenen Sonntag am Fuße einer Küste auf spanischem Territorium gefunden worden. Die restlichen Schafe des Bauern sollen sich auf ihrer Flucht zerstreut und in Richtung Berge begeben haben. Sie gelten als vermisst.

Die örtlichen Behörden haben laut der Zeitung bereits Experten entsandt, die den Ort des Vorfalls untersuchten. Sie seien zu dem Schluss gekommen, dass die Schafe vor einem Bären auf der Flucht gewesen seien.

Der Besitzer der Tiere soll eine Entschädigung für die insgesamt 209 tot aufgefundenen Schafe erhalten, was das übliche Verfahren in Fällen wie diesem sei.

Laut dem Blatt wurden vor zwanzig Jahren Bären aus Slowenien im Gebirge an der französisch-spanischen Grenze wieder angesiedelt. In den früheren 1990er Jahren seien sie dort verschwunden.

„Der Staat, der für die Ansiedelung der Bären verantwortlich ist, sollte jene, die Probleme verursachen, entfernen und keine weiteren ansiedeln“, zitiert die Zeitung aus einer Mitteilung der Confédération Paysanne (Bauern-Vereinigung).

Wie „The Telegraph“ schreibt, währt der Kampf zwischen Nutztierhaltern und Tierschützern, die der Ansicht sind, den Bären stünde ein Platz in der Gebirgskette zu, bereits Jahre. Der jüngste Tod der Schafe habe die Debatte über die Präsenz von Bären in den Pyrenäen allerdings erneut entfacht.