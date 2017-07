Moskau zieht Bilanz: MAKS 2017 brachte Verträge für 400 Mrd. Rubel ein

Der Wert der im Laufe der internationalen Raum- und Luftfahrtmesse MAKS 2017 unterzeichneten Verträge und Absichtserklärungen über die Lieferungen russischer Luftfahrttechnik beläuft sich auf 400 Milliarden Rubel (etwa 5,8 Milliarden Euro). Dies teilte der Pressedienst des russischen Ministeriums für Industrie und Handel am Sonntag mit.

„Der Wert der Verträge und Absichtserklärungen wurde auf 400 Milliarden Rubel geschätzt“, heißt es in der Mitteilung.

© Sputnik/ Julia Koslowa MAKS 2017: Russland schließt Vertrag mit China im Weltraumbereich

Zu den Teilnehmern der Fachmesse zählten 880 Firmen aus 36 Ländern, was die Kennzahlen des Jahres 2015 übertroffen habe, heißt es ferner. Auch in Bezug auf die Quantität der Exponenten und den internationalen Umfang habe MAKS 2017 die Kennzahlen des Vorjahres überschritten. Das Territorium der Ausstellung in den Hallen habe 20.000 Quadratmeter umfasst.

© Sputnik/ Ilja Pitalyow MAKS 2017: Die Luftfahrtmesse zu Zeiten exzessiver Sanktionen

Zu den größten Abmachungen der Messe zählen laut dem Pressedienst der Vertrag über die Lieferung von 20 Flugzeugen Sukhoi Superjet 100 der Fluggesellschaft „Aeroflot“ und der Vertrag über die Lieferung von 16 Flugzeugen MC-21 der Airline „Red Wings“ zum operativen Leasing, einschließlich vier Airliner mit einheimischen Motoren PD-14.

Die Raum- und Luftfahrtmesse MAKS 2017 fand in der Stadt Schukowskij bei Moskau vom 18. bis zum 23. Juli statt.