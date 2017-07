Florida: Älteste Seekuh der Welt stirbt im Alter von 69 Jahren

Die älteste Seekuh der Welt ist in den USA in einem Ozeanarium im Alter von 69 Jahren verstorben, teilte das South Florida Museum mit.

„Ergebnisse unserer vorläufigen Ermittlung zeigen, dass Snooty aufgrund eines herzzerreißenden Vorfalls gestorben ist. Wir sind alle wegen dieses Verlustes wie am Boden zerstört. Snooty war ein einzigartiges Tier, er hatte so viele individuelle Besonderheiten, dass die Menschen sich ihm zuneigten, und dies könnte nicht anders sein“, so das Museum.

Die Seekuh wurde in einem Unterwasserraum entdeckt, der nur für technische Systeme des Ozeanariums gedacht ist. Normalerweise ist der Zugang dorthin geschlossen. Diesmal war der Raum jedoch offen.

Laut dem Museum findet derzeit eine Ermittlung statt.

Snooty war am 21. Juli 1948 im Ozeanarium von Miami auf die Welt gekommen. Dem Museum zufolge war dies die erste registrierte Geburt einer Seekuh unter menschlicher Obsorge.