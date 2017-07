Nach Kettensägen-Attacke: Polizei fahndet nach „seltsamem“ Mann mit Glatze – FOTO

Nach einem Kettensägen-Angriff auf Passanten im Schweizer Schaffhausen am Montag sucht die Polizei nun einen Mann, der laut Augenzeugen krank und seltsam aussah. Dies berichtet das Nachrichtenportal „Der Bund“.

© Foto: Schweizer Polizei Tatverdächtiger aus Schaffhausen

Den Augenzeugen zufolge handelt es sich bei dem Angreifer um einen Mann, der ungefähr 1,90 Meter groß sei, eine Glatze und eine „ungepflegte Erscheinung“ habe.

Laut der Polizei ist der Tatverdächtige vermutlich mit einem weißen VW Caddy mit GR-Kontrollschildern unterwegs.

Zuvor hatte die Polizei bestätigt, dass der Täter mit einer Motorsäge bewaffnet war.

„Am Montagmorgen ist ein mit einer Motorsäge bewaffneter Mann in die Liegenschaft Vorstadt 18 gelangt und hat dort mehrere Personen verletzt. Die Altstadt Schaffhausen ist großräumig abgesperrt, die Fahndung nach dem mittlerweile identifizierten Tatverdächtigen ist auf Hochtouren am Laufen“, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung.

Dabei soll es sich bei dem Fall nicht um einen Terrorakt gehandelt haben.

Am Montag wurde von einem Großeinsatz der Ordnungskräfte in Schaffhausen nahe der deutschen Grenze berichtet. Fünf Personen sollen nach einem Angriff verletzt worden sein, einige davon schwer.