Schweiz: Mutmaßlicher Kettensägen-Angreifer gefasst

Der Mann soll demnach in Thalwil bei Zürich festgenommen worden sein.

Genauere Informationen zu dem Fall wollen die Behörden am Mittwoch um 10 Uhr morgens (Ortszeit) in einer Medienkonferenz mitteilen. Bis dahin werde man keine weiteren Auskünfte geben.

Der 50-jährige Franz W. war nach Polizeiangaben am Montag mit einer laufenden Kettensäge in die Filiale seiner Krankenkasse in der Innenstadt gestürmt und hatte zwei Mitarbeiter verletzt. Am Anfang hatten Medien von fünf Verletzten berichtet. Bei dem Vorfall soll es sich um keinen Terrorakt gehandelt haben.