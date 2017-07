Eurovision Song Contest 2018 steigt in...

Der Eurovision Song Contest 2018 findet demnach in Lissabon statt. Bei Twitter tauchte bereits ein Video auf, das dieser Veranstaltung gewidmet ist.

​Das Finale findet demnach am 12. Mai in der Halle „Meo Arena“ am Tejo-Fluss im Stadtviertel Parque das Nacoes und die beiden Halbfinale am 8. bzw. 10. Mai statt.

Neben der Hauptstadt Lissabon waren auch die Städte Braga, Gondomar, Guimaraes und Santa Maria da Feira im Rennen.

Im Mai 2017 hatte der portugiesische Sänger Salvador Sobral mit seinem Lied „Amar Pelos Dois“ den ESC 2017 in Kiew gewonnen.