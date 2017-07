Düsseldorf: Islamistenführer Sven Lau zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt

Gemeinsam mit Pierre Vogel gehört Lau zu den bekanntesten vertretern des radikalen Islam in Deutschland. Der Verurteilte gilt zudem als Initiator der „Scharia-Polizei“, die 2014 durch Wuppertal zog und bundesweit für Empörung sorgte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Lau die Terrormiliz Jamwa unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe mit Personal, Ausrüstung in Form von Nachtsichtgeräten und 250 Euro Bargeld unterstützt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft für den Islamisten gefordert, die Verteidigung — Freispruch.

Der Name der Terrormiliz Jamwa steht für «Armee der Auswanderer und Helfer». In Syrien gehörten der Miliz etwa 750 Kämpfer an, darunter auch eine Kampfeinheit mit Islamisten aus Deutschland. Sie kämpften gegen syrische Regierungstruppen und kurdische Einheiten. Der von Lau unterstützte Jamwa-Flügel hatte sich später der Terrormiliz Islamischer Staat (auch Daesh, IS) angeschlossen.