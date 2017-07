Suizid des Bombenbauers al-Bakr: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Wie das Magazin aus sächsischen Justizkreisen erfuhr, stellte die Staatsanwaltschaft Leipzig das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den stellvertretenden Anstaltsleiter und die JVA-Psychologin bereits Anfang Juni „mangels hinreichendem Tatverdacht“ ein.

Während al-Bakrs Verteidiger Alexander Hübner den Vorgang gegenüber FOCUS Online im Kern bestätigte, verwies die Leipziger Staatsanwaltschaft auf eine Presseerklärung, die sie im Lauf des morgigen Donnerstags herausgeben will. Die Behörde hatte unmittelbar nach al-Bakrs Suizid von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem ging sie einer Strafanzeige nach, die die Familie des 22-jährigen Syrers gegen die beiden JVA-Verantwortlichen erstattet hatte.

Unabhängige Kommission widerspricht Justizminister

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hatte bereits kurz nach dem Suizid sämtliche Vorwürfe gegen die JVA-Leitung zurückgewiesen. Weil die theoretische Gefahr einer Selbsttötung bestanden habe, seien Sicherheitsmaßnahmen verfügt worden: „Mit dem Gefangenen wurden Gespräche geführt, später auch mit dem Psychologischen Dienst, in dessen Folge keine akute Selbstmordgefahr des Beschuldigten festgestellt wurde.“ Zu einem anderen Fazit gelangte Anfang 2017 eine unabhängige Untersuchungskommission unter Vorsitz des Ex-Verfassungsrichters Herbert Landau.

In seinem 184-seitigen Bericht warf das Gremium den Behörden eine verhängnisvolle Kette von Fehlern und Versäumnissen im Fall al-Bakr vor: „Insgesamt ist festzustellen, dass beim Vollzug der Untersuchungshaft wiederholt gegen gesetzliche Vorgaben, allgemeine Richtlinien sowie Weisungen verstoßen wurde. Der Gefangene wurde unangemessen betreut und es wurde Sachverhalten nicht nachgegeben, die als Anzeichen für die Entwicklung einer Suizidgefahr hätten wahrgenommen werden können.“

Der Polizei entkommen, von Landsleuten überwältigt

Laut Sicherheitsbehörden stand der 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommene al-Bakr mit der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Verbindung. Am 8. Oktober 2016 sollte der Syrer in Chemnitz festgenommen werden, er entkam jedoch dem Zugriff der Polizei. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden rund 1,5 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden, mit dem er offenbar einen Terroranschlag auf einen Berliner Flughafen verüben wollte. Al-Bakr setzte sich nach Leipzig ab und übernachtete bei syrischen Landsleuten. Als diese ihn in einem Fahndungsaufruf erkannten, überwältigten und fesselten sie den 22-Jährigen.

Tod in Zelle 144: Mit dem T-Shirt erdrosselt

Am Nachmittag des 10. Oktober brachten Spezialkräfte der Polizei al-Bakr in die JVA Leipzig. Da der Syrer jegliche Nahrungsaufnahme verweigerte, wies die Ermittlungsrichterin im Überstellungsprotokoll auf eine erhöhte Suizidgefahr hin. Den Beobachtungsrhythmus legten die JVA-Verantwortlichen auf 15 Minuten fest. Später erweiterten sie ihn auf 30 Minuten, obwohl der Inhaftierte bereits die Lampe in seinem Haftraum zerstört und an den Steckdosen manipuliert hatte. Die Anstaltsleitung überließ dem Untersuchungshäftling reguläre Kleidung, darunter eine Jogginghose und ein T-Shirt. Dieses verknotete al-Bakr am 12. Oktober kurz nach 19.30 Uhr. Gegen 19.45 Uhr fand eine Auszubildende den Syrer erhängt in Zelle 144.

