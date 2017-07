Russe wegen virtueller Milliarden-Geldwäsche vor Gericht

Der Russe Alexander Winnik ist in den USA wegen Geldwäsche von über vier Milliarden US-Dollar in Kryptowährung angeklagt, wie Reuters unter Berufung auf das US-Justizministerium berichtet.

Winnik wurde demnach am Mittwochmorgen in einem Hotel in Griechenland festgenommen. Er hatte eine Kriminalorganisation verwaltet, die laut der Polizei “eines der größten e-Crime Webportale der Welt führte“.

Die Festnahme sei mit den US-Behörden abgestimmt gewesen.