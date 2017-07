Griechische Fischer fangen 350-Kilo-Hai

Der Hai wurde demnach am Mittwoch in einem Fischernetz in einer Tiefe von circa 500 Metern gefangen.

Der Riesenfisch soll später vor einem Fischladen in der Stadt Agrinio präsentiert worden sein. Viele Passanten machten Fotos mit dem Hai.

Sein Fleisch wurde der Webseite zufolge für acht Euro pro Kilogramm verkauft. Laut einem Internetnutzer handelte es sich um einen Stumpfnasen-Sechskiemerhai (Hexanchus griseus), der seit dem Jahr 1981 gesetzlich geschützt ist.

