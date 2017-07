„Total gesetzwidrig“: Saakaschwili zu Staatsbürgerschafts-Entzug

Michail Saakaschwili, Georgiens Ex-Präsident und ehemaliger Gouverneur des ukrainischen Gebietes Odessa, hat in einem Interview mit dem TV-Sender CNN seine Ausbürgerung aus der Ukraine kommentiert.

„Das war total rechtswidrig", sagte Saakaschwili. Auf diese Weise würden die Kiewer Behörden politische Gegner loswerden.

Zwar sei er jetzt staatenlos, aber Mitglieder seiner Familie hätten die US-Staatsbürgerschaft, erläuterte Saakaschwili. „Nun ist es an der Zeit, mit der Familie zu verweilen", äußerte er.

© REUTERS/ Gleb Garanich Saakaschwili nun staatenlos – Rückkehr aus den USA nicht möglich

Die Pressesprecherin von Saakaschwili, Zoi Reiner, teilte gegenüber der Zeitung „Ukrainskaja Prawda" mit, dass Saakaschwili sich zurzeit in New York aufhalte, wo Verwandte von ihm seit 40 Jahren leben würden. „Er erwägt legale Methoden, in die Ukraine zurückzukehren", sagte sie.

Inzwischen ist es in Kiew zu Zusammenstößen zwischen den Anhängern des ehemaligen Gouverneurs und Polizisten gekommen. Die Aktivisten, die gegen den Entzug der ukrainischen Staatsbürgerschaft von Saakaschwili protestierten, begaben sich zu dem Gebäude, wo sich die Administration des ukrainischen Präsidenten befindet. Allerdings riegelte die Polizei die Straße ab. Die Protestierenden versuchten, die Sperrkette der Polizei zu durchbrechen. Festgenomen wurde niemand.

Am Mittwoch hatte der ukrainische Migrationsdienst bestätigt, dass dem ehemaligen Gouverneur von Odessa die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen ist.

Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde Saakaschwili im Mai 2015 verliehen, im selben Monat wurde er zum Gouverneur des Gebietes Odessa ernannt. Im November 2016 hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Saakaschwili aus dem Gouverneursamt und vom Posten seines Beraters entlassen.