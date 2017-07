Verhängt Facebook auch Sanktionen? – aus „Roskosmos“ wird dort „Nasa“

Eine Trägerrakete Sojus-FG mit dem bemannten Raumschiff Sojus MS-05 ist am Freitag vom Kosmodrom Baikonur ins All gestartet. Sputnik hat den Start live gezeigt, auch auf Facebook. Aber wenn man die Übersetzungsfunktion benutzen will, um den Beitrag dazu auf Facebook in eine andere Sprache zu übersetzen, erhält man ein überraschendes Ergebnis.

Das amerikanische soziale Netzwerk bietet seinen Nutzern eine sogenannte „Übersetzungsfunktion“ – wenn man auf Facebook einen Beitrag empfängt, der in einer anderen Sprache geschrieben ist, wird Facebook den Beitrag übersetzen – der Nutzer muss nur den Button „Übersetzung anzeigen“ unter dem Beitrag anklicken. Das Ergebnis ist gewöhnlich nicht ideal – wie bei allen automatischen Übersetzungen im Internet. Aber einige der Facebook-Übersetzungen können den Nutzer verwirren.

„Start der neuen ISS-Besatzung von Baikonur. (c) ROSKOSMOS“ – heißt es im Beitrag auf der Facebook-Seite von Sputnik, auf dem man ein Video des Startes sehen kann. Aber wenn ein Nutzer „Übersetzung anzeigen“ anklickt, um den Beitrag beispielsweise ins Englische zu übersetzen, so bekommt man eine solche Übersetzung: „Launch of the new iss crew from baikonur. (c) NASA“. Überraschenderweise verwandelt Facebook die russische Weltraumorganisation Roskosmos in die US-Behörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa um.

© Foto: Facebook/Sputnik Deutschland/Screenshot Facebook-Account von Sputnik Deutschland

Facebook übersetzt „Roskosmos“ auf diese Weise nicht nur ins Englische: Die russischen Nutzer werden auch eine solche Übersetzung bekommen, wenn sie „Übersetzung anzeigen“ anklicken.

© Foto: Facebook/Sputnik Deutschland/Screenshot Facebook-Account von Sputnik Deutschland

Die anderen automatischen Übersetzer machen keine solchen Fehler – der Übersetzer „Google Translate“ verwechselt zum Beispiel Roskosmos und Nasa nicht.