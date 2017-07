Singender Jackie Chan: Vom Actionheld zum Opernstar?

Wir kennen ihn als Stuntman und einen der berühmtesten chinesischen Persönlichkeiten: Jackie Chan. Er will aber Opernsänger werden. In einem kürzlich veröffentlichten Video singt der chinesische Schauspieler Jackie Chan singt. Dieses Mal wurde seine Version des Liedes „The whole new world“ dem Publikum dargestellt.

Chan singt? Das berühmte Internet-Mmeme mit seinem Gesicht passt gut dazu:

Er ist doch mehr als Wushu-Fighter bekannt.

Sein Name ist mit den Schlägereien so verbunden, dass es im Internet solche Scherze gibt:

— What is Jackie Chans favorite drink?

— Watttaa!

— What is Jackie Chans favorite hotel?

— The Hyyyatt!

Der Fighter hat aber auch andere Begabungen und so singt er:

A whole new world

A new fantastic point of view

No one to tell us no or where to go

Or say we´re only dreamimg…

Natürlich klingen diese Wörter ganz anderes auf Hochchinesisch. Chans Motto: „Ich will Menschen lachen sehen und versuche den Frieden in der Welt zu unterstützen.“ Er sieht im zusammen mit der thailändischen Sängerin Nana produzierten Video ganz passend aus.

Vor zehn Jahren sang Chan das Lieblingslied der Kinder aus dem Film „Beauty and the Beast“.

Letztes Jahr wurde der Song von Adele „Rolling in the deep“ in der Version von Chan veröffentlicht.

Jetzt hat der 63-jähriger Schauspieler vor, Opernsänger zu werden. Er trat schon in der Sydney Opera im Rahmen des Projekts „Sydney Opera House Talks & Ideas“ auf und zeigte dabei sein musikalisches Talent.

Chan begann schon als Kind zu singen und besuchte Kurse in der Peking Opera School. Sein erstes Lied wurde im Jahre 1984 veröffentlicht. Seit damals hat er mehr als 20 Alben in fünf Sprachen, und zwar auf Kantonesisch, Hochchinesisch, Englisch, Japanisch und Thailändisch, veröffentlicht.

Kristina Akopova