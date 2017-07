Indien: Eineinhalb Stunden Flug mit Fahrgestell - Schwaches Gedächtnis schuld?

Ein Airbus A320 der indischen Fluggesellschaft Air India, der mit 99 Insassen an Bord von Kalkutta nach Mumbai unterwegs war, hat am vergangenen Samstag ungeplant landen müssen, weil die Piloten vergessen hatten, das Fahrgestell einzuziehen. Dies teilte die Zeitung „The Telegraph“ am Samstag mit.